《汇市简讯》欧元/美元趋向1.2630阻力,关注德国ZEW数据

0448GMT * 欧元/美元小时图略微看多 * 在亚洲时段,东京定盘需求与空头回补提供支撑 * 德国ZEW景气判断指数是重要的事件风险 * 纽约低点1.2557及昨日跌势的32.2%回档位1.2630分别是支撑位与阻力位(完) --编译 张涛; 审校 蔡美珍