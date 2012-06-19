《汇市简讯》美元/印尼卢比再度升逾56,指向56.52的纪录高位

0458GMT * 美元/印尼卢比升逾56至56.09,受石油企业,国有银行和宏观基金的买盘提振 * 评级下调疑虑,财政问题和股票相关卖盘,令卢比承压 * 可能再度测试纪录高点56.52,除非印尼央行干预 * 美元/卢比最新报56.05-56.08,交投区间为55.86-56.09(完) --编译 张涛; 审校 吴云凌