埃及军方收紧权力引发美国警告

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透华盛顿6月18日电（记者 Andrew Quinn/David Alexander）---美国周一敦促埃及军方迅速按计划将全部权力移交给民选政府，并暗示如果埃及军方未能做到，美国将重新评估两国之间的合作，包括数十亿美元的军事和平民援助。
美国国务院和五角大楼都对埃及军方收紧对权力的控制表达了关切。
美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称，埃及处在关键的十字路口，美国关切埃及军方看起来将延长权力的决定。
“我们呼吁埃及武装部队最高委员会遵守承诺完成民主权力移交，让公众和国际社会放心，”纽兰在新闻发布会上称。
“我们正在密切关注事态的进展。这一关键时期的决定，很自然地将影响我们与埃及政府和武装部队最高委员会的合作。”
纽兰表示，她的声明意在向埃及军方清晰阐述利害，美国与埃及的所有合作都可能被重新评估，尽管她强调还没有做出任何决定。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)