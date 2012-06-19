《汇市简讯》澳元/美元盘整,料受限于云区底部1.0160

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
0524GMT * 澳元/美元隔夜上涨后,在亚洲盘整 * 海外欧元/澳元资金流动,市场传言来自于央行分散储备 * 对于资金是一次性流动,或是就此将有一系列资金流动的看法上,市场出现分歧 * 澳元有可能在海外市场与风险情绪同起落 * 纽约盘低位1.0057和1.0160的云区底部构成初步支撑/阻力位 (完) --编译 洪曦;审校 艾茂林 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。