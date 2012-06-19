〔中国债市〕现券收益率升势难抑,大行不融出明显抽紧流动性

路透上海6月19日电---中国银行间债市周二收益率涨势难抑.半年末效应继续在市场间发酵,交易员纷纷表示,大型银行普遍不融出资金,流动性明显抽紧.受此影响,短端品种需求疲弱,早间国开行发行的一年期金融债更是意外流标.

与之相比,中长期债券收益率上涨幅度有限,其中5年、10年期国债表现平稳.但农发行新发的10年期金融债中标利率显着高于预期,再度打击投资者情绪.

分析人士认为,5月新增外汇占款由负转正,但规模仍徘徊低位.加之当月财政存款大量上缴,对资金面造成干扰不容小觑.进入6月,半年末考核对资金面的冲击力愈发显性化,短端品种收益率向上调整的压力随即增大.

北京一银行交易员指出,一年内到期的券种需求很弱,央票、国债收益率都呈现升势.相较而言,5年、10年的国债则走势稳定.目前海外市场也暂时没有形成更差的预期,投资者做多动力也不足,收益率整体趋势还是向上的.

"大行不出钱,弄得小行很郁闷,"华北一银行交易员表示.

国开行今日增发五期"福娃债",中标收益率多符合预期,五年期以上中长期新债结果较二级市场稍低;仅有一年期增发债意外未招满,且中标利率远超市场预期,因受普涨资金利率及投资价值偏低影响.[ID:nSB1618744]

农发行下午招标的10年期固息债,中标利率明显超过预期,且与同期限国开债利差从近20个基点(bp)缩窄至10个bp附近.[ID:nSB1619300]

中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力,加之当月财政存款继续大增,两者合计致资金面缩水逾2,400亿元,延续了上月的失血局面.[ID:nSB1618256]

剩余期限约0.47年的央票1101094券最新报价收益率tCN1101094=CFXM为2.7199%/2.6800%,上日尾盘为2.5957%/2.5801%.剩余期限约0.64年的固息国债120002券最新报价收益率tCN120002=CFXM为2.2150%/2.2051%,上日尾盘为2.1749%/2.1699%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7070 2.9780

上日 2.5540 2.5684

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6140/2.5460

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2548/2.1910

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7799/2.6970(完)

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