〔路透专访〕中国七天酒店料今年利润率提高,实现正自由现金流--CFO

* 预计今年利润率提高2个百分点

* 今年有望可实现正的自由现金流

* 未来负债率不会再提高,适当时候考虑降低贷款额

* 高端酒店项目计划两年内独立融资,不排除分拆上市可能

作者 林琦

路透上海6月19日电---中国第二大经济型连锁酒店--七天连锁酒店集团SVN.N近日宣布今年扩张加速,并提高加盟管理店比重.公司高层周二预计,此举将使公司今年利润率提高2个百分点,今年有望提前实现正的自由现金流.

基于未来公司将大量拓展轻资产投入的加盟管理店,七天集团首席财务官吴海兵指出,未来公司将不需要增加贷款和提高负债率,适当时候还会降低贷款余额.而新拓展的高端酒店,公司亦计划在两年后独立融资,不会占用公司太多财务资源.

"我们调整了开店的比例和总数,今年新开店中管理店占比提高到了八成,这将对公司利润率有明显提升."他在接受路透专访时指出,今后直营店的占比将会逐步下降,公司资本开支亦会相应减少,从而令公司自由现金流转正.

自由现金流是指企业从营运来的现金流量减去为维持营运所需的资本开支和利息税金,是公司可自由支配的现金,这是西方投资人相当关注的一个财务指标.

上周二公司宣布将今年开店计划由360家提高至400家,其中管理店由原先的240家增至320家,直营店由120家下降至80家.公司方面预计,基于今年以来的业绩表现以及新开张管理店的贡献,维持今年公司收入同比增长28-32%的指引,并预计今年净利及现金流同比将会有明显的提升.

在中国前三大经济型酒店中,七天今年新店开拓目标将是最高的,而行业老大如家HMIN.O为300家,业内第三大集团汉庭(HTHT.O)的目标为260-270家.

"我们对完成全年目标充满信心,"他表示,6月末,公司今年来累计开业及正在筹建的直营新店将在80家以上,管理店约320家,这意味着公司将可以保证完成全年开店目标.

在过去三年的连续快速扩张后,2011年公司资产负债率已上升至46%,直营店是公司主要的资本支出方向,平均每家需要600万元人民币的投入.而管理店不需公司投入资金,七天可获得管理店平均6%的管理费收入及一次性加盟费用,属于典型的"轻资产,高回报".

截止去年末,七天集团拥有944家酒店,加盟管理店数量占六成,并为公司带来约一成的收入和逾四成的毛利.而其他两家竞争对手管理店数量占比稍低,在五成上下.

**高端酒店两年后"断奶"**

七天今年稍早提出筹建"Mini五星"的高端酒店项目.吴海兵透露,未来两年内,公司计划投入1-1.5亿元新建3-4家高端酒店,初期全部采用直营模式.

他指出,新酒店堪称简约版的五星酒店,除客房外,类似游泳池、健身中心等设施将取消,从而使其房价较传统五星级酒店便宜一半左右.

"两年之后,(Mini五星)将会具备独立融资能力."他说,该项目将建立独立的管理团队,不会干扰目前经济型酒店业务的运营.两年后,其市场定位和管理模式趋于成熟,该项目可以吸引战略投资人和创投资金入股,亦可建立银行融资渠道.

他预计,在两年发展期内,高端酒店项目无论在资金还是利润方面,都不会对七天集团产生太大的影响.而未来发展壮大后,不排除将其分拆上市的可能,当然这最终取决于是否符合股东利益最大化的原则.

汉庭和如家旗下亦有多个品牌,例如汉庭拥有中档酒店品牌--汉庭四季和低价格酒店品牌--汉庭海友客栈,并亦在筹建一个高端品牌.不过这两家采用统一管理模式,尚未形成清晰的独立运营和发展思路.(完)