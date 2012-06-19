《中国企业债发行日程表》--6月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *普洱国资 8 7 7.38% AA- 6/20-21 宏源证券 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== *黑龙江 15 10 利率区间7.05%-7.55% AA 6/21-26 瑞银证券 鹤城投 (第三至六年末分别偿还10%的本金;其后每年末分别偿还15%的本金) ===================================================================================== 江苏连云 9 7 6.10% AA 6/19-20 宏源证券 发展集团 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 仪征市城市 8 7 7.78% AA- 6/14-20 国金证券 建设发展公司 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 信阳华信 10 7 6.95% AA 6/14-20 华英证券 投资集团 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 嘉兴经投 9 7 6.78% AA 6/14-20 财通证券 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 天津津南城市 15 7 6.95% AA 6/18-25 国泰君安 建设投资公司 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 重庆缙云资产经 10 7 6.75% AA 6/18-25 广州证券 营集团 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 鄂州城投 8 7 7.08% AA- 6/19-26 长江证券 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》