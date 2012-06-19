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亚洲 | 2012年 6月 19日 星期二 18:00 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率      主体评级  发行时间       主承销商
            (亿元人民币) 
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*普洱国资        8         7         7.38%          AA-    6/20-21        宏源证券
                     (第三至七年末分别偿还20%的本金)       
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*黑龙江         15        10  利率区间7.05%-7.55%   AA     6/21-26        瑞银证券
 鹤城投    (第三至六年末分别偿还10%的本金;其后每年末分别偿还15%的本金)
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江苏连云         9         7         6.10%          AA     6/19-20        宏源证券
发展集团             (第三至七年末分别偿还20%的本金)         
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仪征市城市       8         7         7.78%          AA-    6/14-20        国金证券
建设发展公司         (第三至七年末分别偿还20%的本金)       
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信阳华信        10         7         6.95%          AA     6/14-20        华英证券
投资集团             (第三至七年末分别偿还20%的本金)      
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嘉兴经投         9         7         6.78%          AA     6/14-20        财通证券
                     (第三至七年末分别偿还20%的本金)                    
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天津津南城市    15         7         6.95%          AA     6/18-25        国泰君安            
建设投资公司          (第三至七年末分别偿还20%的本金) 
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重庆缙云资产经  10         7         6.75%          AA     6/18-25        广州证券            
营集团                (第三至七年末分别偿还20%的本金) 
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鄂州城投         8         7         7.08%          AA-    6/19-26        长江证券
                     (第三至七年末分别偿还20%的本金)         
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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