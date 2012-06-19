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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 15:30 BJT

《汇市简讯》若英国通胀数据低于预期,或给欧元/英镑提供支撑

0657GMT * 若英国通胀率低于预估的3.0%,或刺激欧元/英镑空头出现一定获利了结 * 若通胀率在2-3%之间,鸽派将在7月5日呼吁英国央行出台量化宽松举措 * 欧元/英镑买单设在0.8020(昨日低点为0.8023)和0.8000附近 * 0.8050、0.8070及0.8100水准挂有卖单.亚洲市场高点为0.8041,周一高点为0.8111 * 明日将公布英国央行6月6-7日会议记录及就业数据 --编译 王兴亚;审校 龚芳

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