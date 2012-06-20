《中国债券市场每日交易备忘》--6月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币10年期续发固息国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值为3.42% 华电集团60亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和建设银行主承 湖北三宁化工股份有限公司3.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 大恒科技(600288.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 双环科技(000707.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)簿记建档,中国银行主承 浙江商业集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)簿记建档,光大银行主承 武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)簿记建档,中信银行主承 双环科技1亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 湖北新冶钢有限公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和兴业银行主承 浙江省能源集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和农业银行主承 江苏沙钢集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行和中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部269.4亿元一年期固息国债120011,票面利率2.15% 芜湖经济技术开发区7亿元六年期固息债1280171,票面利率6.70% 芜湖经济技术开发区10亿元10年期固息债1280172,票面利率6.90% 江阴城投公司9亿元七年期固息债1280174,票面利率7.20% 锦州城投13亿元七年期固息债1280177,票面利率7.08% 四川成渝(0107.HK)(601107.SS)2亿元五年期中票1282202,票面利率4.75% 中国电力投资集团60亿元九个月超短融011210003,票面利率3.10% ============================================================================== 三、缴款: 财政部150亿元九个月期贴现国债129903,发行价格98.342元 京煤集团5亿元一年期短融 金正大(002470.SZ)5亿元三年期中票 长沙中小企业3.2亿元三年期集合票据 中船工业集团60亿元10年期中票 福州市水务投资发展公司3亿元五年期中票 重庆新华书店集团公司3亿元一年期短融 鞍钢股份(000898.SZ)(0347.HK)30亿元一年期短融 新海宜(002089.SZ)0.5亿元一年期短融 中粮屯河(600737.SS)5亿元一年期短融 大众交通(600611.SS)(900903.SS)15亿元一年期短融 长江三峡集团40亿元一年期短融 东营中小企业2.1亿元三年期集合票据 重庆对外经贸集团5亿元一年期短融 中国轻工集团4亿元一年期短融 北京粮食集团5亿元一年期短融 华能集团30亿元一年期短融 中粮集团50亿元九个月期超短融 中国铝业公司60亿元三个月期超短融 华电国际(1071.HK)(600027.SS)35亿元九个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 湖南省高速公路建设开发总公司9亿元一年期短融1181284到期兑付,票面利率4.89% 招商局集团30亿元一年期短融1181285到期兑付,票面利率4.72% 杭州城建发展公司10亿元10年期固息债058008付息,票面利率5.02% 厦门路桥建设集团8亿元15年期固息债068031付息,票面利率4.25% 上海电力(600021.SS)10亿元五年期中票1182182付息,票面利率5.79% 杉杉集团8亿元五年期中票1182183付息,票面利率6.24% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国正酝酿继续拓宽基金的投资范围.中国证券报周三援引消息人士称,证监会已向基金 公司了解基金投资银行承兑汇票的准备情况,讨论将银行承兑汇票纳入证券投资基金投资范围 的可行性.[ID:nSB1620778] --上海证券报周三报导称,中国管理层正在积极酝酿推出个股期权模拟交易,首批挂牌合约 标的证券为一只ETF和一只大盘银行股.目前,个股期权模拟交易已通过内部测试阶段,不日将 向个人投资者开放. --第一财经日报周三报导称,银监会要求商业银行加大放贷力度.内容包括:通过信贷投放 力度促进经济发展;加大对出口信贷的支持,有选择性地支持"铁公基"项目,确保铁路、公路、 机场、水利等重大基础设施建设项目的推进;对于各地保障房建设,要继续保证信贷支持力度. --6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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