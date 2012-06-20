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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 09:02 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部300亿元人民币10年期续发固息国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值为3.42%
  华电集团60亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和建设银行主承
  湖北三宁化工股份有限公司3.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 
  大恒科技(600288.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 
  双环科技(000707.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)簿记建档,中国银行主承
  浙江商业集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)簿记建档,光大银行主承
  武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)簿记建档,中信银行主承
  双环科技1亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承
  湖北新冶钢有限公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和兴业银行主承     
  浙江省能源集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和农业银行主承
  江苏沙钢集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行和中国银行主承
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  二、新债上市:

  财政部269.4亿元一年期固息国债120011,票面利率2.15%
  芜湖经济技术开发区7亿元六年期固息债1280171,票面利率6.70% 
  芜湖经济技术开发区10亿元10年期固息债1280172,票面利率6.90% 
  江阴城投公司9亿元七年期固息债1280174,票面利率7.20%
  锦州城投13亿元七年期固息债1280177,票面利率7.08%
  四川成渝(0107.HK)(601107.SS)2亿元五年期中票1282202,票面利率4.75%
  中国电力投资集团60亿元九个月超短融011210003,票面利率3.10%
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  三、缴款:  

  财政部150亿元九个月期贴现国债129903,发行价格98.342元
  京煤集团5亿元一年期短融
  金正大(002470.SZ)5亿元三年期中票
  长沙中小企业3.2亿元三年期集合票据
  中船工业集团60亿元10年期中票 
  福州市水务投资发展公司3亿元五年期中票  
  重庆新华书店集团公司3亿元一年期短融
  鞍钢股份(000898.SZ)(0347.HK)30亿元一年期短融 
  新海宜(002089.SZ)0.5亿元一年期短融 
  中粮屯河(600737.SS)5亿元一年期短融 
  大众交通(600611.SS)(900903.SS)15亿元一年期短融
  长江三峡集团40亿元一年期短融 
  东营中小企业2.1亿元三年期集合票据
  重庆对外经贸集团5亿元一年期短融
  中国轻工集团4亿元一年期短融  
  北京粮食集团5亿元一年期短融   
  华能集团30亿元一年期短融
  中粮集团50亿元九个月期超短融
  中国铝业公司60亿元三个月期超短融
  华电国际(1071.HK)(600027.SS)35亿元九个月期超短融
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  四、还本付息:

  湖南省高速公路建设开发总公司9亿元一年期短融1181284到期兑付,票面利率4.89%
  招商局集团30亿元一年期短融1181285到期兑付,票面利率4.72%
  杭州城建发展公司10亿元10年期固息债058008付息,票面利率5.02%
  厦门路桥建设集团8亿元15年期固息债068031付息,票面利率4.25%
  上海电力(600021.SS)10亿元五年期中票1182182付息,票面利率5.79%
  杉杉集团8亿元五年期中票1182183付息,票面利率6.24%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国正酝酿继续拓宽基金的投资范围.中国证券报周三援引消息人士称,证监会已向基金
公司了解基金投资银行承兑汇票的准备情况,讨论将银行承兑汇票纳入证券投资基金投资范围
的可行性.[ID:nSB1620778]
  --上海证券报周三报导称,中国管理层正在积极酝酿推出个股期权模拟交易,首批挂牌合约
标的证券为一只ETF和一只大盘银行股.目前,个股期权模拟交易已通过内部测试阶段,不日将
向个人投资者开放.
  --第一财经日报周三报导称,银监会要求商业银行加大放贷力度.内容包括:通过信贷投放
力度促进经济发展;加大对出口信贷的支持,有选择性地支持"铁公基"项目,确保铁路、公路、
机场、水利等重大基础设施建设项目的推进;对于各地保障房建设,要继续保证信贷支持力度.

  --6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞

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