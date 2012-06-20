《中国债券市场每日交易备忘》--6月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币10年期续发固息国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值为3.42% 华电集团60亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和建设银行主承 湖北三宁化工股份有限公司3.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 大恒科技( 600288.SS )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 双环科技( 000707.SZ )1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)簿记建档,中国银行主承 浙江商业集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)簿记建档,光大银行主承 武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)簿记建档,中信银行主承 双环科技1亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 湖北新冶钢有限公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和兴业银行主承 浙江省能源集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和农业银行主承 江苏沙钢集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行和中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部269.4亿元一年期固息国债120011,票面利率2.15% 芜湖经济技术开发区7亿元六年期固息债1280171,票面利率6.70% 芜湖经济技术开发区10亿元10年期固息债1280172,票面利率6.90% 江阴城投公司9亿元七年期固息债1280174,票面利率7.20% 锦州城投13亿元七年期固息债1280177,票面利率7.08% 四川成渝( 0107.HK )( 601107.SS )2亿元五年期中票1282202,票面利率4.75% 中国电力投资集团60亿元九个月超短融011210003,票面利率3.10% ============================================================================== 三、缴款: 财政部150亿元九个月期贴现国债129903,发行价格98.342元 京煤集团5亿元一年期短融 金正大( 002470.SZ )5亿元三年期中票 长沙中小企业3.2亿元三年期集合票据 中船工业集团60亿元10年期中票 福州市水务投资发展公司3亿元五年期中票 重庆新华书店集团公司3亿元一年期短融 鞍钢股份( 000898.SZ )( 0347.HK )30亿元一年期短融 新海宜( 002089.SZ )0.5亿元一年期短融 中粮屯河( 600737.SS )5亿元一年期短融 大众交通( 600611.SS )( 900903.SS )15亿元一年期短融 长江三峡集团40亿元一年期短融 东营中小企业2.1亿元三年期集合票据 重庆对外经贸集团5亿元一年期短融 中国轻工集团4亿元一年期短融 北京粮食集团5亿元一年期短融 华能集团30亿元一年期短融 中粮集团50亿元九个月期超短融 中国铝业公司60亿元三个月期超短融 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )35亿元九个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 湖南省高速公路建设开发总公司9亿元一年期短融1181284到期兑付,票面利率4.89% 招商局集团30亿元一年期短融1181285到期兑付,票面利率4.72% 杭州城建发展公司10亿元10年期固息债058008付息,票面利率5.02% 厦门路桥建设集团8亿元15年期固息债068031付息,票面利率4.25% 上海电力( 600021.SS )10亿元五年期中票1182182付息,票面利率5.79% 杉杉集团8亿元五年期中票1182183付息,票面利率6.24% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国正酝酿继续拓宽基金的投资范围.中国证券报周三援引消息人士称,证监会已向基金 公司了解基金投资银行承兑汇票的准备情况,讨论将银行承兑汇票纳入证券投资基金投资范围 的可行性.[ID:nSB1620778] --上海证券报周三报导称,中国管理层正在积极酝酿推出个股期权模拟交易,首批挂牌合约 标的证券为一只ETF和一只大盘银行股.目前,个股期权模拟交易已通过内部测试阶段,不日将 向个人投资者开放. --第一财经日报周三报导称,银监会要求商业银行加大放贷力度.内容包括:通过信贷投放 力度促进经济发展;加大对出口信贷的支持,有选择性地支持"铁公基"项目,确保铁路、公路、 机场、水利等重大基础设施建设项目的推进;对于各地保障房建设,要继续保证信贷支持力度. --6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞