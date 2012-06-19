〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走弱,市场关注英国通胀数据

* 英镑兑欧元在通胀数据发布前下跌 * 若数据弱于预期,可能会打压英镑 * 对进一步量化宽松的揣测升温 路透伦敦6月19日电---英镑兑欧元周二下跌,投资者在英国通胀数据出炉前保持谨慎.如果通胀弱于预期,可能会再度引燃对英国央行进一步放松货币政策的讨论,从而令英镑易受更多卖盘的打压. 英国定于今日0830GMT公布5月消费者物价指数(CPI),料为较上年同期上涨3.0%,涨幅持平前月.