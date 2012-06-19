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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 16:23 BJT

〔西班牙金融〕对银行业第二轮审计将推迟至9月--西班牙央行消息

路透马德里6月19日电---一位西班牙央行消息人士表示,对西班牙银行业第二轮更具体的审计将从7月31日推迟至9月;对西班牙银行业的第一阶段审计仍将于6月21日前完成.(完)

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