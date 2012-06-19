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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 16:31 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌逾1美元,触及16个月新低

路透伦敦6月19日电---布兰特原油期货LCOc1周二触及每桶94.44美元的16个月新低,因需求不振,人们对于欧元区经济放缓前景忧心忡忡.

0814GMT,布兰特原油期货跌1.18美元,报每桶94.87美元.(完)

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