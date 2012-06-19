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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 16:38 BJT

〔欧洲金融市场〕欧元、欧股走低,此前德宪法法院发表有关ESM言论

路透伦敦6月19日电---德国联邦宪法法院周二表示,德国总理默克尔领导的政府未就欧洲稳定机制(ESM)的安排事宜与议会充分沟通[ID:nSB1619230],此番言论传出后,欧元兑美元EUR=触及日低1.25685美元,欧股泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3回吐稍早涨幅,转为持平.(完)

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