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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 16:35 BJT

〔欧洲金融〕德国政府未就ESM安排事宜与议会充分沟通--德宪法法院

路透德国卡尔斯鲁厄6月19日电---德国联邦宪法法院周二表示,默克尔领导的政府未就欧洲稳定机制(ESM)的安排事宜与议会充分沟通.

定于7月生效的ESM尚未得到很多欧元区成员国议会的批准,包括德国下议院.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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