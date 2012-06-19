〔路透基点〕润泰创新国际和润泰全球股份启动总额100亿台币的贷款

路透香港6月19日电---汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导,润泰创新国际与润泰全球股份有限公司总额100亿台币(合3.35亿美元)的贷款于昨日启动.

润泰创新国际50亿台币循环贷款牵头行为台湾第一商业银行.润泰全球股份50亿台币循环贷款牵头行为台湾银行和第一商业银行(代理行).

润泰创新国际的循环贷款分为30亿台币的A部分,用于再融资;以及20亿台币的B部分,用于投资.这笔循环贷款由一家英属维尔京群岛(BVI)公司的股票作为抵押,担保人包括公司总裁尹衍梁(Samuel Yin)、董事长Liu Chung-hsien和总经理Jean Tsang Jiunn.

贷款利率为较90天期或180天期次级市场商业票据利率加码135个基点.

银行受邀以两个层级参贷:

承贷6亿台币或以上的获联合承办行头衔,含所有费用的价码为136.2个基点,以及6个基点的费用.

承贷3-5.99亿台币的银行,获含所有费用的价码为135.6个基点,以及3个基点的费用.

若提取资金不足50%,还提供15个基点的承诺费.

银行回复截止日期为7月20日,在7月13日前回复的银行还将获得2个基点的提早加入(early bird)费用.

财务条款包括:最低利息覆盖率为3倍,最低有形资产净值为180亿台币.

润泰全球股份的循环贷款分为40亿台币的A部分,用于再融资;以及10亿台币的B部分,用于营运资金.这笔循环贷款由一家英属维尔京群岛(BVI)公司的股票作为抵押,担保人包括公司总裁尹衍梁(Samuel Yin)、董事长Wong Yee Fan.

贷款利率为较90天期或180天期次级市场商业票据利率加码135个基点.

银行受邀以两个层级参贷:

承贷6亿台币或以上的获联合承办行头衔,含所有费用的价码为136.2个基点,以及6个基点的费用.

承贷3-5.99亿台币的银行,获含所有费用的价码为135.6个基点,以及3个基点的费用.

若提取资金不足50%,还提供15个基点的承诺费.

银行回复截止日期为7月20日,在7月13日前回复的银行还将获得2个基点的提早加入费用.

财务条款包括:最低流动比率为1倍,最高负债比率为1倍,最低利息覆盖率为3倍,最低有形资产净值为250亿台币.(完)