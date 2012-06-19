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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 16:50 BJT

〔英国金融市场〕英镑在英国CPI低于预期后走贬,债券期货扩大涨势

路透伦敦6月19日电---英国公布CPI数据低于预期后,9月英债期货FLGU2涨幅扩大至逾10个跳动点.

英镑/美元GBP=D4跌至日低1.5622美元,欧元/英镑EURGBP=D4涨至0.8051英镑.(完)

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