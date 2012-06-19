〔新债招标〕中国农发行10年债高于预期,与同期限国开债利差进一步缩窄(更新版)

(新增交易员评论和细节)

* 10年农发债利率4.04%,明显超过预期

* 与同期限国开债利差缩窄至约10个bp

* 较国开债发行量多或是推高利率主因

路透上海6月19日电---中国农业发展银行周二下午招标的10年期固息债,中标利率明显超过预期,且与同期限国开债利差从近20个基点(bp)缩窄至10个bp附近.

交易员认为,本周长期债集中发行,且是次农发债最高发行总量数倍于上午招标的同期限国开债,这或许是导致中标利率走高的主因.但同时,从绝对收益水平来看,对资金相对宽松的机构来说,该期债已经具备一定的投资价值.

业内人士周二透露,农发行午后招标的不超过200亿元10年期固息债,中标利率4.04%,首场投标倍数是1.22倍.此前市场对利率的预测均值是3.97%,预测区间为3.90%-4.03%.

北京一券商交易员认为,正常情况下,10年期农发债与国开债利差至少应该在15个bp以上.与同日发行同期限国开利差缩窄的原因,除因该行长期债发行不多,流动性不好外,二者差距较大的发行总量或也更助农发债利率走高.

"如果国开(上午的10年增发债)也发300亿,利率不知道去哪里了."该交易员表示.

上海一银行交易员补充说,政策性金融债中,10年期品种存量和交投基本以国开债为主,农发行在这个期限上发行较少,这或许在一定程度上导致其利率定位出现偏差.

国开行上午增发的10年期国债,发行规模70亿元,中标收益率4.1470%基本符合预期;投标倍数2.34倍.[ID:nSB1618744]按此计算,上述两期债的利差仅为10.7个bp,此前交易员对该期限两种债的利差经验值在16-18bp左右.

不过也有交易员透露,一大型银行中标农发行新债达50亿元,显示对该期债投资兴趣颇高.

对此,北京一银行交易员指出,4.04%的中标利率对资金不太紧张的机构来说,"还可以的,顶过这个月底,应该可以有的赚."

除今日发行的两期10年期政策性金融债,财政部也将于明日(20日)招标发行300亿元的固息国债,为今年第九期10年品种续发.[ID:nSB1603718]

今日农发行招标新债为该行今年第10期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人可以数量招标方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为6月25日,6月20日-6月25日为分销期,6月29日上市交易.(完)