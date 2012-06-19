《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月19日

路透北京6月19日电---以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价: (本地时间16:38时,1港元=0.81892人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 9.06 9.99 1.11 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 7.50 4.16 2.20 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 9.47 5.40 2.14 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.73 2.32 1.96 ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.38 1.22 3.38 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 6.29 2.77 2.77 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 9.59 5.22 2.24 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 7.68 3.47 2.70 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 9.95 9.96 1.22 招商地产000024.SZ200024.SZ 24.29 14.98 1.98 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 7.07 3.86 2.24 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 10.82 7.38 1.79 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 27.49 18.16 1.85 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.97 2.41 2.01 ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 9.50 4.65 2.49 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.31 2.32 2.27 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 14.70 10.07 1.78 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 8.73 4.86 2.19 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.40 2.39 2.25 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 16.70 11.16 1.83 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.22 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 13.04 5.78 2.75 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 9.84 8.31 1.45 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.20 2.50 1.56 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 4.60 3.46 1.62 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.38 2.12 1.95 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 26.13 19.49 1.64 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 4.87 3.89 1.53 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 7.09 4.49 1.93 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 6.37 3.81 2.04 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 9.48 6.06 1.91 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 23.93 18.62 1.57 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.83 2.94 2.42 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 6.77 3.55 2.33 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 31.68 18.27 2.12 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 46.20 28.88 1.95 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.72 1.85 2.46 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 5.24 3.32 1.93 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.93 1.17 2.01 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 7.95 7.00 1.39 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.57 2.74 2.04 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 71.66 54.82 1.60 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]