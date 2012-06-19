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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 16:52 BJT

〔欧元债市〕西班牙12个月和18个月期国库券标售平均收益率远高于前次

路透马德里6月19日电---西班牙周二标售国库券,其结果如下:

* 标售24亿欧元12个月期国库券平均收益率为5.074%(前次标售为2.985%)

* 标售6.4亿欧元18个月期国库券平均收益率为5.107%(前次标售为3.302%).

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