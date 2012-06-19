〔路透基点〕四川成渝高速启动1.6亿美元两年期境外定期贷款--RLPC

路透香港6月19日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,四川成渝高速公路股份有限公司正在筹集1.6亿美元两年期境外定期贷款.

根据消息人士,委托主办行汇丰银行已邀请多家银行在6月26和27日进行现场考察.

贷款按季度分三期不等额偿还,平均贷款期限为1.8125年.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点.

承贷4,500万美元的银行可获含全部费用价码280个基点与委托主办行头衔,承贷3,000-4,400万美元的银行获得主办行头衔,价码为276个基点.

受邀银行要在7月20日做出回复.所筹贷款用于运营资本.

消息人士称,这将是借款人首笔境外贷款.

2010年3月,四川成渝高速获得48.9亿元人民币(7.69亿美元)20年期境内贷款,利率为中国人民银行基准利率的90%.

四川成渝高速在香港和上海两地上市,运营有成渝高速、成雅高速、城北出口高速和成乐高速.(完)