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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 17:18 BJT

〔欧元债市〕西班牙公债收益率和德债期货下滑,此前西班牙标售国库券

路透伦敦6月19日电---德债期货FGBLc1周二盘中扩大跌幅并触及日低142.35,日内下跌29个跳动点.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB日内下跌9个基点,至7.1%,此前西班牙标债获得理想买需,尽管借款成本大增.[ID:nSB1619310](完)

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