〔欧洲金融市场〕欧元和欧股短暂下跌,德国ZEW经济调查报告表现疲弱

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于基金买入和乙醇需求前景

路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)