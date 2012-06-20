〔路透专访〕中兴通讯料4G业务占比提升,年底推首款TD-LTE手机--副总

* 未来两年4G业务贡献收入占比明显提升

* 年底推出首款TD-LTE手机

* 拟向软银等运营商销售TD-LTE手机

发稿 林琦

路透上海6月20日电---中国移动(0941.HK)加快第四代移动通讯(4G)建设,无疑给本土电讯设备商提供了巨大商机.中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)高层周三表示,预计未来两年4G通讯设备所贡献的收入将明显上升,年底还将推出首款基于中国4G标准TD-LTE(分时长期演进)技术的商用手机.

中兴通讯(000063.SZ)副总裁王守臣在上海参加亚洲移动通信博览会间隙接受路透专访.他指出,中兴正与日本软银(9984.T)洽谈销售这款即将推出的TD-LTE手机.软银已在日本基本建成TD-LTE的商用网络.

包括3G和4G业务在内的无线领域,去年为中兴通讯贡献近三成的收入.他预计,今年公司4G业务在无线领域的收入贡献占比将提高至两位数,明年进一步成长至20-30%,以因应中国移动等全球运营商加速布局4G网络带来的业务机会.

"明年不敢猜啊,中国移动一家就可能相当于全球(4G)至目前的总投资,甚至还要多."他在谈及明年业务前景时,对于中移动在4G网络的巨额投入寄予厚望.

目前TD-LTE在全球已有38个试验网,以及由日本软银、和黄瑞典等九家运营商建设的九个商用网络.而中国移动目前已经在中国北京、南京、杭州、深圳、广州开通 TD-LTE 网络试点,公司董事长奚国华周三在上海表示,今年会在国内10个城市再建2万个基站,预计在2013年建设20万个基站.

LTE是长期演进技术(Long Term Evolution)的英文首字母缩写,被视为未来4G的新标准.LTE在全球目前有两种标准,即FDD-LTE和TD-LTE,中国移动是TD-LTE标准的制定者之一.

他指出,今明两年将是LTE网络建设的重要时期,随着用户数据量快速增长,LTE网络运营商需要投入更多资金增加带宽;而且中国、日本、印度等电信大国明年亦将新建LTE网络.

中兴通讯目前已获得30多个LTE合同,其中有八个商用网络合同,客户包括日本软银、和黄瑞典、香港移动通讯等.其竞争对手华为技术[HWT.UL]高层去年11月曾预计,华为在全球已获得18个LTE商用网络合同,预计今年合同数至少翻一倍.[ID:nSH0085138]

中兴通讯是全球第五大电讯设备提供商,其国内竞争对手华为已是全球第二大电讯设备供应商,仅次于爱立信(ERICb.ST)之后.(完)