《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值3.42%,接近二级市场

* 招标品种: 今年第九期10年国债续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(20日)9:30-10:30

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 3.39%-3.45%

* 预测均值: 3.42%(按各家机构预测值平均)

路透北京6月19日电---中国财政部周三将续招标发行10年期固息国债.路透调查显示,虽然国内外政经近期接连出现显好迹象,加之当前市场资金面略紧,均或压制新债表现;但综合考虑免税因素,较同期政金债,10年国债价值更好,年内需求也一直更加稳定,料明日新债加权中标收益率将接近二级市场,均值落在3.42%附近.

"我们认为这期债需求会比较中性,一方面二季度经济或已见底,10年国债收益率比较低,后期有上调的需要;另外,最近的资金面也比较紧,"北京一大型银行资深交易员称,"但以上因素均不支持最终中标结果出现大意外."

北京另一大型银行交易员则指出,考虑税收因素的话,3.4%左右的10年国债利率水平,较今日招标的10年国开债还要高出40个基点(bp),或吸引一些稳定的银行机构需求.今年以来,国债的需求一直也比政金债更加稳定,倾向于认为这期债需求中性偏强.

近日10年期长期利率债在一级市场供应较多.周二上午国开行增发的60亿元10年固息债中标收益率为4.1470%,基本符合市场预测均值,投标倍数为2.34倍.[ID:nSB1618744]农发行下午招标的10年期固息债,中标利率明显超过预期,首场200亿元的投标倍数仅为1.22倍.[ID:nSB1619300]

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二普涨,其中七天期利率水平跳涨近40个bp.半年末效应令大行资金融出心态谨慎,而新增外汇占款规模趋势性收缩未改,抵消国库现金定存补给市场的正面利好.[CN/CN]

中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期国债最新收益率报3.4107%;增发标的120009券二级市场收益率CN120009=CFXS最新成交集中在3.40%附近.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(九期)国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债6月21日开始续发行,6月25日续发行结束,续发行部分从6月27日起与原发行部分合并上市交易.

续发行国债招投标当天,2012年第九期国债停止交易一天.财政部于5月23日招标发行300亿元第九期10年国债,中标利率为3.36%,投标倍数约为1.97倍.(完)