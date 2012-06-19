亚裔移民成美最大新移民来源--报告

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月19日电---周二发表的一份报告称，亚裔已经超越西班牙裔，成为美国最大的新移民来源。一些专家认为，这反映出劳动力移民需求下降，并凸显美国政府打击非法移民的影响。
皮优研究中心（Pew Research Center）发现，亚裔移民占全部新移民的比例由2000年的19%上升至2010年的36%，而西班牙裔移民所占的比例由2000年的59%下降至2010年31%。
皮优研究中心通过政府数据和自己的调查分析得出，在美国的非法移民中，最多11%为亚裔，而约75%为西班牙裔。
专家称，亚裔移民超越西班牙裔的原因很多，但美国经济低迷可能是重要原因。
移民政策研究所（Migration Policy Institute）人口统计学家Jeanne Batalova指出，“非法移民对经济形势的反映非常迅速”，美国经济衰退可能导致非法移民减少。
专家认为，美国的移民政策倾向于选择拥有技能的劳动力和学生，亚洲国家重视教育，在这些方面存在优势。
“来自亚洲的现代移民潮已经持续了近半个世纪，2011年亚裔美国人总数升至1,820万的记录高位，占美国总人口的5.8%，”报告称。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)