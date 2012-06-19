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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 18:06 BJT

〔欧洲金融〕德国宪法法院裁决不会影响ESM或财政协定的批准--消息

路透柏林6月19日电---一位德国执政联盟的消息人士表示,德国宪法法院的裁决不会阻止该国批准欧洲稳定机制(ESM)或财政协定.此前德国联邦宪法法院裁定,梅克尔领导的政府未就欧元区永久性救助机制与议会充分沟通.

"(该裁决)与当前ESM和财政协定的审批无关,"这位执政联盟消息人士在德国议会下院表示.

他并称,该裁决将意味着未来欧元区范围的计划必须与议会充分沟通,但ESM和财政协定已经需要得到三分之二多数通过,"宪法未要求更多的票数".(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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