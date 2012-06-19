可再生能源无法解决美国军用燃料短缺担忧--研究

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月19日电（记者 David Alexander）---兰德公司周二公布的一项研究显示，因缺乏技术突破，美国军舰和战机使用可再生能源可能仍比使用石油产品昂贵的多，使五角大楼推动可再生能源的努力受到质疑。
兰德公司认为，尽管美国军队日消耗约34万桶燃料，但与全球8,700万桶的日需求相比，仍不足以明显影响价格。
兰德公司研究员James Bartis认为，可再生能源无法在规模和价格上满足军方支出可接受的水平。
“如果没有大的技术突破，军舰和战机使用可再生能源将继续比使用石油燃料昂贵的多。”
Bartis在报告中称，油价波动有时会令美国军方在燃料上支出较多，但是“替代性液体燃料无法让美国国防部大幅降低燃料支出”。
他认为美国军方对可能存在燃料短缺的担忧是不可靠的。美国军队每天约消耗34万桶石油，不足全球日需求的0.5%，而美国本土石油日产量都超过800万桶。
Bartis认为，美国军方应对燃料担忧的最有效途径是，通过购买更加节能的设备和采取其他节能措施降低自身的消耗。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)