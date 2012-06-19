〔全球经济〕IMF应按时完成2010年份额改革,提高新兴市场发言权--中国央行

路透北京6月19日电---中国央行周二表示,作为以份额为基础的国际机构,国际货币基金组织(IMF)应按时完成2010年份额改革.

央行网站在中国宣布向IMF增资后发布新闻稿称,基金组织应继续完善治理结构,进一步提高新兴市场和发展中国家的发言权和代表性.

新华社周二报导称,中国在20国集团峰会(G20)上宣布,将向国际货币基金组织(IMF)增资430亿美元.[ID:nSB1618552]

今年4月在美国华盛顿召开的基金组织春季会议和G20财政部长和央行行长会上,国际社会就向基金组织新增4,300亿美元的资源达成共识.到目前为止,基金组织已超额完成该目标.

中国央行一位高级官员周一亦表示,中国对国际货币基金组织(IMF)的贡献将根据IMF对新资源的需求、全球经济形势及中国在IMF的投票权而定.北京要求IMF成员国继续推进2010年达成的计划,给予新兴经济体在IMF更大的投票权.[ID:nSB1617692]

央行新闻稿并称,各国向基金组织新增资源的承诺实际上是对基金组织的授信额度,是一种预防性安排,将来实际使用额可能远小于承诺额.2009年基金组织增资时,中国承诺认购500亿美元的基金组织票据,截至目前仅购买了约57亿美元.(完)

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