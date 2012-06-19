《汇市简讯》油价走势继续对加元/美元施加巨大影响

0930GMT * 油价走势继续对加元施加巨大影响. * 稍早加元/美元跌至1.0244加元,追随美国原油跌至82.30美元走势. * 美国原油目前约报每桶83.10美元,日内下跌0.2%. * 汇价在1.0220(亚洲时段低位)、1.0200和1.0192(周一低位)处获得支撑 * 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于今日开始为期两天的会议.(完) --编译 许娜;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=