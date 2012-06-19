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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 18:15 BJT

〔新闻稿〕惠誉确认菲律宾评级为"BB+/BBB-",展望为稳定

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

6月19日--惠誉确认菲律宾长期外币和本币发行人违约评等(IDR)分别为"BB+"和"BBB-",两者的展望均为稳定.该国的国家上限评等亦确认为"BBB-",短期外币IDR为"B".(完)

--编译 丁琦;审校 杜明霞

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