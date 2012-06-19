《汇市简讯》英镑基本面:鸽派决策者7月料推动英央行采取更多量化宽松

1006GMT * 英国通胀数据降至31个月低位后,英国鸽派决策者7月料呼吁采取更多量化宽松措施 * 明日英国央行货币政策委员会(MPC)公布的会议记录将揭晓有多少政策委员赞同采取更多量化宽松 * 今日纽约交割时间有行权价分别在1.5600、1.5680、1.5700的英镑/美元期权到期.(完) --编译 白云;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=