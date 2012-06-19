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亚洲 | 2012年 6月 19日 星期二 18:25 BJT

〔亚洲橡胶〕6月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 254.5 15 252.0 8

* 7月 255.1 45 253.0 9

* 8月 255.9 75 253.8 62

* 9月 255.6 122 253.9 16

*10月 253.5 275 252.1 156

*11月 251.5 2650 250.0 1449

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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