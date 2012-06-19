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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 18:59 BJT

〔欧洲政经〕不会就希腊援助计划与该国议定新协议--欧盟执委会

路透布鲁塞尔6月19日电---欧盟执委会周二表示,希望与希腊新政府合作推进改革并重振其经济,但不会就1,300亿欧元援助计划的条款达成新的协议.(完)

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