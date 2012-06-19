巴黎或将开发埃菲尔铁塔地下空间

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月15日电---如果巴黎执行将售票处和排队区域移往地下的计划，动辄在埃菲尔铁塔前排队数个小时的游客可能就不会那么痛苦了。
巴黎市政当局邀请设计师提交设计方案，从而进行评估，考虑开发埃菲尔铁塔的地下空间，缓解拥挤并增加亟需的服务。
开发埃菲尔铁塔地下的想法由来已久。这里每年要接待约700万游客，改进游客体验的压力高企。
埃菲尔铁塔的现有地面景观不容破坏，唯一的选择是地下。
管理埃菲尔铁塔的团体负责人Jean-Bernard Bros称，改进游客体验非常重要。
“我们需要额外的场所接待游客，因此只能向下开发，”Bros对路透表示。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)