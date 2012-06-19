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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 18:30 BJT

巴黎或将开发埃菲尔铁塔地下空间

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎6月15日电---如果巴黎执行将售票处和排队区域移往地下的计划，动辄在埃菲尔铁塔前排队数个小时的游客可能就不会那么痛苦了。

巴黎市政当局邀请设计师提交设计方案，从而进行评估，考虑开发埃菲尔铁塔的地下空间，缓解拥挤并增加亟需的服务。

开发埃菲尔铁塔地下的想法由来已久。这里每年要接待约700万游客，改进游客体验的压力高企。

埃菲尔铁塔的现有地面景观不容破坏，唯一的选择是地下。

管理埃菲尔铁塔的团体负责人Jean-Bernard Bros称，改进游客体验非常重要。

“我们需要额外的场所接待游客，因此只能向下开发，”Bros对路透表示。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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