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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 18:52 BJT

〔西班牙评等〕标准普尔称,未来对西班牙降评并非"不可避免"

路透伦敦6月19日电---标准普尔欧洲中东和非洲地区主权评等主管Moritz Kraemer周二表示,

* 未来对西班牙降评并非"不可避免",但风险偏向于下行

*当前对西班牙的评级已考虑到该国请求援助的可能性.(完)

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