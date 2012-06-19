〔马来西亚期市〕棕榈油价格小涨,美国乾旱天气是焦点

路透新加坡6月19日电---马来西亚棕榈油期货周二收高,因美国乾旱天气或影响大豆产量,进而影响全球食用油供给.

周一,棕榈油期货收在2,900马币稍下方.此前的希腊大选中,支持撙节计划的党派赢得大选.

不过乐观情绪消散,乾旱天气成为市场焦点.美国农业部(USDA)表示,乾旱影响了美国大豆作物的生长.

马来西亚当地一经纪商称:"随着希腊大选结束,价格应该有积极的表现.美国中西部的乾旱也支持多头立场."