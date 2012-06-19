〔马来西亚期市〕棕榈油价格小涨,美国乾旱天气是焦点

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透新加坡6月19日电---马来西亚棕榈油期货周二收高,因美国乾旱天气或影响大豆产量,进而影响全球食用油供给.
周一,棕榈油期货收在2,900马币稍下方.此前的希腊大选中,支持撙节计划的党派赢得大选.
不过乐观情绪消散,乾旱天气成为市场焦点.美国农业部(USDA)表示,乾旱影响了美国大豆作物的生长.
马来西亚当地一经纪商称:"随着希腊大选结束,价格应该有积极的表现.美国中西部的乾旱也支持多头立场."
指标9月棕榈油期货FCPOc3收盘涨1.7%,至每吨2,948马币(林吉特).稍早曾触及2,959马币.
成交量39,887口,高于平时的25,000口.
路透技术分析师王涛表示,棕榈油价格技术面看跌,或将再度触及6月14日低点2,838马币.(完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。