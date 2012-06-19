〔伦敦美债〕公债价格持稳,投资者关注美联储政策会议

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
路透伦敦6月19日电---美国公债价格周二大体持稳,因投资者等待为期两天的美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议,以寻找美联储是否会祭出进一步措施支撑经济的信号.
指标10年期公债收益率US10YT=RR基本未见变动,报1.58%,30年期公债US30YT=RR收益率也大体持稳,报2.67%.
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。