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债券 | 2012年 6月 19日 星期二 19:10 BJT

〔伦敦美债〕公债价格持稳,投资者关注美联储政策会议

路透伦敦6月19日电---美国公债价格周二大体持稳,因投资者等待为期两天的美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议,以寻找美联储是否会祭出进一步措施支撑经济的信号.

指标10年期公债收益率US10YT=RR基本未见变动,报1.58%,30年期公债US30YT=RR收益率也大体持稳,报2.67%.

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