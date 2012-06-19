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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 19:55 BJT

〔表格〕6月16日止当周美国连锁店销售较前周持平--ICSC/高盛

路透6月19日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,6月16日止当周美国连锁店销售较前周持平.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

6月16日 527.0 3.6 持平

6月 9日 526.8 2.9 -0.7

6月 2日 530.7 2.8 +0.4

5月26日 528.5 2.9 -0.5 (完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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