〔国际油市〕亚洲石脑油价格降至21个月低点附近

路透新加坡6月19日电---亚洲8月上半月石脑油价格周二下跌约3.5%至每吨733美元,触及近21个月最低,受布兰特原油期货下跌至16个月低点拖累.

8月上半月/9月上半月跨月价差连续第八日保持在正价差,因现货供给充裕.

鉴于有利的买方形势,韩国湖南石油化学求购数量不祥的石脑油,到岸港为Daesan和Yeosu,船期为2012年7月至2013年6月.

该项招标于6月20日结束.

周一其买入5万吨7月下半月到岸的现货石脑油,价格为C&F价每吨较日本报价贴水约3.00-3.50美元.

"市场方向不明,但对于后市我倾向于看跌,而不是走强,"一位在新加坡的交易员说.

对于石化产品供给过剩的担忧料将持续,但迄今石脑油裂解装置尚未进一步削减产能.

汽油裂解价差下滑约6%,保持在六个月低点附近,报每桶3.81美元,因供给较高但需求迟滞.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 733.00 -26.50 -3.49 759.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 79.28 -2.77 -3.38 82.05

97号现货汽油GL97-SIN 104.40 -2.66 -2.48 107.06

95号现货汽油GL95-SIN 101.34 -3.16 -3.02 104.50

92号现货汽油GL92-SIN 98.50 -3.00 -2.96 101.50

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 3.81 -0.25 -6.16 4.06 (完)