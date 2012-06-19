〔美股业绩〕联邦快递第四季经调整的获利高出预估,并考虑削减成本

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
路透6月19日电---美国联邦快递(FDX.N)公布季度经调整的获利高于预估,并预测2013会计年度业绩将增长.该公司表示,预计将采取新的成本削减措施,以应对全球经济低迷态势下运量减少的影响.
联邦快递周二公布其截至5月31日的第四财季净利为5.5亿美元,合每股盈余(EPS)1.73美元,低于上年同期的5.58亿美元和1.75美元.
不过经调整的EPS为1.99美元,高于上年同期的1.75美元,并且也高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的1.92美元.
当季营收增长4%至110亿美元,接近华尔街预估的111亿美元.
联邦快递表示,其预计2013财年将面临成本上升的局面,其中包括养老金支出和折旧成本增加.
该公司预计,第一季其EPS介于1.45-1.60美元之间,2013全年将在6.90-7.40美元之间.其在一份声明中称,上述财测"不包括正在评估中的大幅成本削减计划的影响,该计划将在秋季宣布."(完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。