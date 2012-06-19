〔美股业绩〕联邦快递第四季经调整的获利高出预估,并考虑削减成本

路透6月19日电---美国联邦快递(FDX.N)公布季度经调整的获利高于预估,并预测2013会计年度业绩将增长.该公司表示,预计将采取新的成本削减措施,以应对全球经济低迷态势下运量减少的影响.

联邦快递周二公布其截至5月31日的第四财季净利为5.5亿美元,合每股盈余(EPS)1.73美元,低于上年同期的5.58亿美元和1.75美元.

不过经调整的EPS为1.99美元,高于上年同期的1.75美元,并且也高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的1.92美元.

当季营收增长4%至110亿美元,接近华尔街预估的111亿美元.

联邦快递表示,其预计2013财年将面临成本上升的局面,其中包括养老金支出和折旧成本增加.

该公司预计,第一季其EPS介于1.45-1.60美元之间,2013全年将在6.90-7.40美元之间.其在一份声明中称,上述财测"不包括正在评估中的大幅成本削减计划的影响,该计划将在秋季宣布."(完)