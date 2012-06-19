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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 21:32 BJT

〔欧洲政经〕现在还不是发行欧元区共同债券的好时机--ECB执委KRANJEC

路透卢布尔雅那6月19日电---欧洲央行执委会委员Marko Kranjec周二表示,现在还不是发行欧元区共同债券的好时机.(完)

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