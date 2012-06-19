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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 21:04 BJT

〔美国数据〕6月16日止当周连锁店销售较上年同期增长2.4%--Redbook

路透纽约6月19日电---Redbook Research周二公布的报告显示,6月16日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.4%.

2012年6月连锁店销售较上年同期增长2.5%,较前月增长0.5%.(完)

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--编译 王洋; 审校 王兴亚

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