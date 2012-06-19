〔美国热股〕Walgreen将收购Alliance Boots的45%股权,前者股价重挫

路透6月19日电---美国最大药店连锁店WalgreenWAG.N表示,将收购KKR & Co (KKR.N)支持的Alliance Boots [ABN.UL]的45%股权,作价67亿美元,交易形式为现金加股票,这将使欧美两大药店连锁店整合起来.