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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 22:00 BJT

〔美国热股〕Walgreen将收购Alliance Boots的45%股权,前者股价重挫

路透6月19日电---美国最大药店连锁店WalgreenWAG.N表示,将收购KKR & Co (KKR.N)支持的Alliance Boots [ABN.UL]的45%股权,作价67亿美元,交易形式为现金加股票,这将使欧美两大药店连锁店整合起来.

在周二早盘交易中,Walgreen股价重挫4.88%,至30.39美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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