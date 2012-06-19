〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水进一步下滑

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡6月19日电---亚洲燃料油市场周二下滑,180-cst燃料油和380-cst燃料油的现货升水双双走弱.
路透数据显示,180-cst燃料油现货升水下跌0.60美元至每吨较新加坡报价升水3.30美元,为一周最低.380-cst燃料油现货升水下跌0.70美元至三日低点每吨3.60美元.
互换市场也下滑,7月/8月跨月价差大跌近2.00美元,收报每吨4.75美元.不过至1030GMT,该合约升至5.25-5.50美元,至少有40.5万吨换手.
一位交易员说:"布兰特原油的下滑引发了所有价格的下降,人们在等着看之后还将降到什么水平."
不过摩根大通在一份报告中表示,市场前景依旧乐观,因日本重启两座核反应堆不太可能影响短期的需求,因电力需求将在夏季达到顶峰.
路透市场分析师Clyde Russell认为,如果到年底有更多反应堆重启,那时对燃料油消费的影响或更为明显.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 589.75 -19.20 -3.15 608.95
现货380CST燃料油 FO380-SIN 580.05 -18.65 -3.12 598.70
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 588.00 -18.00 -2.97 606.00
380CST船用燃料油升水 7.95 0.65 8.90 7.30
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.30 -0.60 -15.38 3.90
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.60 -0.70 -16.28 4.30(完)
--编译 王洋; 审校 王兴亚
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。