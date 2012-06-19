〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水进一步下滑

路透新加坡6月19日电---亚洲燃料油市场周二下滑,180-cst燃料油和380-cst燃料油的现货升水双双走弱.

路透数据显示,180-cst燃料油现货升水下跌0.60美元至每吨较新加坡报价升水3.30美元,为一周最低.380-cst燃料油现货升水下跌0.70美元至三日低点每吨3.60美元.

互换市场也下滑,7月/8月跨月价差大跌近2.00美元,收报每吨4.75美元.不过至1030GMT,该合约升至5.25-5.50美元,至少有40.5万吨换手.

一位交易员说:"布兰特原油的下滑引发了所有价格的下降,人们在等着看之后还将降到什么水平."

不过摩根大通在一份报告中表示,市场前景依旧乐观,因日本重启两座核反应堆不太可能影响短期的需求,因电力需求将在夏季达到顶峰.

路透市场分析师Clyde Russell认为,如果到年底有更多反应堆重启,那时对燃料油消费的影响或更为明显.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 589.75 -19.20 -3.15 608.95

现货380CST燃料油 FO380-SIN 580.05 -18.65 -3.12 598.70

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 588.00 -18.00 -2.97 606.00

380CST船用燃料油升水 7.95 0.65 8.90 7.30

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.30 -0.60 -15.38 3.90

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.60 -0.70 -16.28 4.30(完)