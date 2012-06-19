〔美国热股〕联邦快递经季度调整的获利高于预估,股价上涨逾1%

路透6月19日电---美国联邦快递(FDX.N)公布经季度调整的获利高于预估,并预测2013会计年度业绩将增长.该公司表示,预计将采取新的成本削减措施,以应对全球经济低迷态势下运量减少的影响.[ID:nSB1619698]