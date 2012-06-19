〔国际油市〕亚洲柴油跨月互换价差触及约三周低位

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透新加坡6月19日电---亚洲柴油跨月互换价差周二处于约三周最低水准,因需求放缓的影响开始损及卖方.
"柴油跨月互换价差目前为小幅正价差,因整体需求非常低迷.亚洲至欧洲的贸易流动并不可行,"一位北亚地区的交易员说.
正价差,即近月贴水,反映出市场低迷.周一市场由近月升水转至近月贴水.
中东地区的稳固需求未能提振卖方信心,因地中海和欧洲的供应商能轻易弥补这一缺口.
利比亚国家石油公司(National Oil Corporation,NOC)标购最多10万吨7月交货的柴油.该项招标预计在周四结束.
交易商称,不能确定招标是否能全额获得,因NOC此前标购四艘柴油船货,但仅购得一艘6月交货的船货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 109.49 -2.61 -2.33 112.10
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 108.81 -2.34 -2.11 111.15
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 110.11 -2.34 -2.08 112.45
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 111.16 -2.34 -2.06 113.50
7月柴油互换 GOSGSWMc1 108.70 -2.30 -2.07 111.00
8月柴油互换 GOSGSWMc2 108.81 -2.27 -2.04 111.08 (完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。