〔国际油市〕亚洲柴油跨月互换价差触及约三周低位

路透新加坡6月19日电---亚洲柴油跨月互换价差周二处于约三周最低水准,因需求放缓的影响开始损及卖方.

"柴油跨月互换价差目前为小幅正价差,因整体需求非常低迷.亚洲至欧洲的贸易流动并不可行,"一位北亚地区的交易员说.

正价差,即近月贴水,反映出市场低迷.周一市场由近月升水转至近月贴水.

中东地区的稳固需求未能提振卖方信心,因地中海和欧洲的供应商能轻易弥补这一缺口.

利比亚国家石油公司(National Oil Corporation,NOC)标购最多10万吨7月交货的柴油.该项招标预计在周四结束.

交易商称,不能确定招标是否能全额获得,因NOC此前标购四艘柴油船货,但仅购得一艘6月交货的船货.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 109.49 -2.61 -2.33 112.10

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 108.81 -2.34 -2.11 111.15

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 110.11 -2.34 -2.08 112.45

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 111.16 -2.34 -2.06 113.50

7月柴油互换 GOSGSWMc1 108.70 -2.30 -2.07 111.00

8月柴油互换 GOSGSWMc2 108.81 -2.27 -2.04 111.08 (完)