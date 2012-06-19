〔美国热股〕Jefferies Group第二季获利下降,股价大涨逾2%

美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯认为，没有必要推迟升息
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透6月19日电---投资银行Jefferies GroupJEF.N公布第二季获利下降,因股票交易量疲弱,而且承销业务获利较低.
在周二早盘交易中,该银行股价大涨2.06%,至13.35美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.90 -0.70 -0.68 1947975 京东 30.57 -0.23 -0.75 8592830 新浪 69.53 -1.31 -1.85 797943 搜狐 39.83 -0.64 -1.58 221249 网易 305.06 +3.30 +1.09 1162097 百度 174.13 +1.16 +0.67 2391675 台湾 台湾积体电路