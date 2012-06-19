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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 21:46 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,对美联储出台刺激举措的预期升温

路透纽约6月19日电---美国股市周二开盘上扬,标准普尔500指数有望连续第四个交易日录得涨幅,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议前,对其出台刺激举措的预期升温.

道琼工业指数.DJI开盘上涨54.19点或0.43%,报12,796.01点;标准普尔500指数.SPX涨6.20点或0.46%,至1,350.98点;Nasdaq指数.IXIC上扬14.11点或0.49%,报2,909.44点.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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