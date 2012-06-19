版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 22:34 BJT

〔标题新闻〕美劳工部调查显示美国4月职位空缺较前月减少32.5万个,为342万,为11月以来最低

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HIF3C]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐