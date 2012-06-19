〔欧洲股市〕触及一个月高位,因寄望于央行再推刺激政策

* FTSEurofirst 300指数升1.6%至一个月收盘高位

* Euro STOXX 50指数涨2%

* 较差的宏观经济数据公布后,投资者押注央行将公布货币刺激措施

* 达能跌幅居前,因欧债危机挤压利润率

路透伦敦6月19日电---欧洲股市周二攀升至一个月收盘高位,因令人失望的德国数据引发央行将推新一轮货币刺激举措的预期,央行的刺激举措可能推动股市短期上扬.

周二公布的一项调查显示,6月德国分析师和投资者信心下滑,且下降速度创下1998年10月以来最快,这引发市场传言美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行可能采取行动刺激经济.美联储于周二开始举行为期两天的政策会议.

央行将采取行动的前景引发了股市全线上涨,由于股票回报率依赖企业获利,因此被视为风险资产；同时投资者将资金转出德国公债.

"美联储可能在本周采取行动,"法国兴业银行的策略师Claudia Panseri表示,"一旦宣布新一轮刺激政策,风险资产将可能在几天内走高."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨1.6%,报1,009.55点,欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升2%,报2,198.01点.

欧债危机影响到企业表现,法国食品集团达能(DANO.PA)重挫7.1%,在泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数中跌幅居前,此前该集团对利润率下降发布预警,因材料成本上升,而且债务危机在南欧加剧.

英国富时100指数.FTSE收涨1.73%,报5,586.31点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.84%,报6,363.36点;法国CAC-40指数.FCHI攀升1.69%,报3,117.92点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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